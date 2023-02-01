Анна Asti осталась без музыкального бизнеса в России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Накануне стало известно, что ее детище закрыла налоговая служба страны.

Одна из самых востребованных певиц в России Анна Asti осталась без музыкального бизнеса. По информации KP.RU, его закрыла налоговая служба страны из-за гражданства артистки. Дело в том, что исплнительница по паспорту — гражданка Украины, а в РФ знаменитость пользовалась лишь временным разрешением на проживание, но у документа истек срок действия, а продлевать певица его не стала. А потом и вовсе уехала отдыхать за границу.

Объяснение на этот счет высказал адвокат Андрей Алекшин. Он полагает, что артистка таким образом решила защитить себя от компромата на Западе.

«Возможно, перед поездкой за границу певица не стала продлевать документы, которые могли бы ее скомпрометировать на Западе. Это лакмусовая бумажка отношения к стране, где ты добился популярности и богатства», — отметил он.

Поэтому, считает правозащитник, певице в данном случае лучше решить вопрос с российским гражданством, это позволит избежать Анне будущих юридических проблем.

Сама знаменитость пока никак не комментирует ситуацию. При этом поводов упрекать звезду в неверности РФ у поклонников тоже нет: артистка замужем за российским предпринимателем Станиславом Юркиным, заявлений, порочащих честь страны после начала спецоперации, она тоже не делала, да и выступать в стране не прекращала. Единственный аргумент, который приводила Анна в свою защиту ранее — желание ездить к родным на Украину.

Анна Аsti — российская и украинская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti. В конце 2021 года представила свой сольный проект, а в 2022-м выпустила дебютный сингл и видеоклип «Феникс». В декабре 2022 года получила первую награду в сольной карьере на фестивале «Песня года», а также выпустила кавер на песню Нины Бродской «Звенит январская вьюга», ставший саундтреком к фильму «Самоирония судьбы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Татьяна Бронзова предложила лишить российского гражданства Анатолия Белого.