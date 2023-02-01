«Он не мог!»: вскрылись новые обстоятельства жестокого убийства ребенка в Туле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

По предварительной информации, с ребенком разделался отчим из-за лужи на полу. Но у людей, близких к семье, своя правда.

Родственники и знакомые семьи из Тулы, где из-за побоев скончался семилетний ребенок, не верят, что это дело рук отчима. Мужчина, по мнению некоторых из них, не отличался суровым нравом. Напротив — демонстрировал себя почти как примерный семьянин. Детей на своих и чужих не делил, пасынка вниманием и любовью не обделял.

В этом, в частности, уверяет племянница мужчины, Екатерина. В эксклюзивном интервью она рассказала, что дядя вырастил ее и никогда не проявлял агрессию. А вот мама мальчика — полный ему антипод: пила, детьми не занималась и выпивала.

«Он меня вырастил сам… Ну не могло так быть… Недавно, 4 января, мы приезжали в Тулу в гости, и он показывал фотографии, как дети лежат на полу, а мать, его жена, лежит на кровати пьяная, валяются баклажки. А он никогда не проявлял агрессию, работал все время, даже на кладбище, чтобы никто ни в чем не нуждался», — вспоминает она.

По словам девушки, накануне, 21 января, мужчина заходил в гости к знакомым в Туле и был абсолютно трезвым. В таком случае возникает вопрос, когда он успел напиться до беспамятства, избить ребенка и оставить его умирающим на полу до следующего дня.

Не верит собеседница и в то, что соседи слышали крики ребенка о помощи. К своим семи годам, уверяет она, мальчик не разговаривал, от слова совсем.

«Я не знаю, как это могло быть. Он просто мог упасть. Ну он же был жив… Дядя ушел, а добить его могла мать, зная, какая она вспыльчивая и какая у нее бывает агрессия. Это случалось неоднократно», — добавила она.

С ней полностью согласна знакомая подозреваемого, Ирина. По ее словам, в драку он никогда не лез, конфликты решал исключительно словами. И уж тем более пальцем не трогал пасынка.

«Жену его не особо знаю, но лично мое впечатление о ней не очень, она — любитель выпить, и складывается впечатление, что она рожала только ради выгоды, и первая мысль была, что это она убила! Никогда не поверю, что это сделал Максим», — делится она с 5-tv.ru.

Совсем другого мнения знакомый подозреваемого Артем. Он в разговоре с жрналистами заметил, что хоть подозреваемый и был спокойным человеком, но все же иногда выпивал.

Об убийстве семилетнего ребенка из Тульсколй области стало известно накануне. Ребенка со следами побоев нашли в квартире, где он проживал вместе с семьей. По информации 5-tv.ru, днем ранее мальчик вышел из душа и оставил после себя воду. По версии следствия, это разозлило отчима, который набросился на него с кулаками. С места происшествия подозреваемый сбежал на следующее утро, но оперативники успели его задержать. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ране 5-tv.ru рассказывал о подробностях жуткого убийства на севере Москвы: два ребенка стали свидетелями убийства матери и брата.