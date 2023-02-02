«Цвет настроения пьяный»: Киркоров отдыхает в Голливуде с британским артистом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Король поп-сцены с мартини в руках признался в чувствах к англичанину.

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров устал от московской суеты и решил навестить один из своих любимых городов — Лос-Анджелес.

Там артист поужинал с легендарным британским эстрадным певцом Энгельбертом Хампердинком. В одном из модных ресторанов Голливуда музыканты выпили и поговорили о жизни. Судя по видео, которое Киркоров выложил в Сеть, англичанин предпочел красное вино, а российский певец, как и подобает поп-королю — мартини с оливкой.

Филипп Киркоров на английском языке наговорил на камеру своему другу миллион комплиментов. В частности, он назвал коллегу своим учителем.

«Встреча с легендой. Мой мастер Энгельберт Хампердинк. Я так горжусь, что оказался с ним в одной компании», — говорит Киркоров.

Однако поклонник российской звезды эстрады оказались не совсем довольны таким жутким поведением своего кумира. Многие сочли его слишком пьяным для того, чтобы выкладывать такое видео на всеобщее обозрение.

«Такой великий певец был, а теперь шут, Арлекин… Но просто смех! Или слезы?» — вопрошает один пользователь.

«Цвет настроения пьяный», — написал другой человек.

Но были и те, кому наоборот понравилась беседа двух легенд.

«Приятно услышать английскую речь от русского человека», — написала девушка.

То, что манера вокала британского артиста действительно оказала сильное влияние не только на Киркорова, но и на других певцов бывшего СССР — не секрет. Энгельберт бывал в России много раз.

К слову, Хампердинк представлял Великобританию на конкурсе песни «Евровидение-2012», а также получал несколько премий «Грэмми».

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