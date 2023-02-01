Появились подробности о состоянии заболевшего Щербакова
Актер Борис Щербаков в больнице написал отказ от госпитализации
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Петербургский театр отменил спектакли с участием знаменитого актера на неопределенное время.
Стало известно о состоянии народного артиста Бориса Щербакова. 1 февраля ему пришлось вызвать скорую из-за боли в груди и тяжести при дыхании. Об этом сообщил источник 5-v.ru.
Актера доставили в больницу для установления диагноза. Отрицательные тесты показали, что Щербаков не болен коронавирусом. От госпитализации для дальнейшего лечения в больнице 73-летний артист отказался.
Ранее появилась информация, что Щербакова госпитализировали прямо во время репетиции в выборгском дворце культуры. Однако директор театра Елена Потылицына опровергла новость. По словам коллеги, 73-летняя знаменитость должен был приехать в Санк-Петербург на «Сапсане», однако до поезда он добраться не успел и почувствовал недомогание в Москве.
ДК «Выборгский» отменил спектакли с Борисом Щербаковым на неопределенный срок в связи с болезнью артиста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации отца короля российского шоу-бизнеса Бедроса Киркорова.