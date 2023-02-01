Огнем и мечом: российские войска поразили бригады ВСУ у Угледара

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В оборонном ведомстве отметили слаженную работу бойцов различных подразделений.

Российские военные поразили огнем украинских боевиков у города Угледар Донецкой народной республики (ДНР). Речь идет о южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

«Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск „Восток“ нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Угледар в ДНР», — доложил генерал-лейтенант.

Также он добавил, что российскими силами поражены две бригады территориальной обороны противника в районах сел Новоселка и Мирное в ДНР.

Россия продолжает проведение спецоперации в Донбассе по уничтожению радикалов и освобождению гражданских от геноцида со стороны Киева. Она была начата в конце февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как поставки дальнобойных ракет Киеву повлияют на ход спецоперации.