Бориса Щербакова госпитализировали во время репетиции

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Предстоящий спектакль с его участием перенесен.

Стало известно, что актера Бориса Щербакова госпитализировали. 73-летний артист почувствовал недомогание во время репетиции. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Скорая помощь забрала его в больницу прямо с репетиции в выборгском дворце культуры. Причины и обстоятельства выясняются.

Сообщается также, что предстоящий спектакль «Свободная пара» с участием Щербакова перенесен в связи с болезнью артиста. Дата переноса пока что не известна.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились подробности о состоянии здоровья госпитализированного с восьмью переломами Николая Дроздова.