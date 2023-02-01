Минобороны сообщило об уничтожении десанта ВСУ в районе озера Круглик

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Попытка высадить диверсионную группу была сорвана российскими войсками.

Попытка ВСУ высадить десант на Херсонском направлении обернулась провалом. Как сообщили в Минобороны, высадка диверсионных групп планировалась в районе озера Круглик.

Российские военные обнаружили группу боевиков ВСУ, оперативно среагировали на угрозу и открыли огонь.

В результате слаженных действий российских военных уничтожены две моторные лодки и до десяти десантников ВСУ.

Это далеко не первая попытка украинцев высадить десантные группы в Херсонской области. Как правило, ВСУ используют одну и ту же тактику, поэтому все старания националистов жестко пресекаются российскими солдатами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, российская армия сорвала высадку диверсантов ВСУ под Херсоном