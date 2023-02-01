«Крайне рискованно»: можно ли отремонтировать атомную подлодку суперклеем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bryan Moffat; 5-tv.ru

В королевском военно-морском флоте Великобритании громкий скандал: на ядерном реакторе АПЛ Vanguard обнаружили скрепленные клеем болты.

Использование суперклея в ремонте оборудования и элементов конструкции такой сложнейшей техники, как подводная лодка, связано с огромными рисками. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил историк флота, эксперт по военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков.

До этого британские СМИ сообщили, что на корпусе ядерного реактора атомной подводной лодки Vanguard системы Trident королевского военно-морского флота обнаружили болты, закрепленные суперклеем.

«Крайне рискованно. Любое отклонение от штатной работы чревато. Поэтому, конечно, так делать не стоило. Надо было зайти в порт и вызвать плавучую ремонтную базу», — отметил эксперт.

Жаворонков добавил, что на флотах мира в последние годы с учетом усложнения техники и, возможно, кадровой деградации наблюдается некоторая сложность с ремонтом и техникой безопасности.

«Возможно, после этого случая суперклей включат в состав ремкомплекта реакторной установки», — пошутил эксперт.

Он также предположил, что в истории со склеенными болтами ядерного реактора велика доля журналистской выдумки, и на самом деле проблема была не так масштабна, как ее описывают.

Между тем, по данным британской прессы, приклеенных болтов на реакторе подводной лодки было не менее семи штук, и они крепили изоляцию труб с охлаждающей жидкостью, «необходимой для предотвращения аварии с расплавлением активной зоны ядерного реактора по типу чернобыльской катастрофы».

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