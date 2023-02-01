Не на родине: где закопают Саакашвили

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Политик даже надел подходящую футболку под странное заявление.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже задумался о своих похоронах. Мысли о смерти его одолели на судебном заседании, на котором политик озвучил страну, в которой хотел быть похоронен. По мнению Саакашвили, его тело непременно должны закопать на Украине. Об этом он сказал прямо в суде, по видеосвязи из частной клиники в Тбилиси, где проходит курс лечения.

«Мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — заявил бывший грузинский лидер.

Сообщается, что Саакашвили говорил на украинском языке, его слова переводила переводчица. После того как выступление кончилось, политик приподнял футболку с надписью ukrainian (украинец — Прим. ред.) и продемонстрировал часть живота, чтобы еще раз обратить внимание на свои «муки».

Также судья Георгий Аревадзе задал вопрос экс-главе Грузии о доступности питания и необходимых лекарствах. На этом политик дал положительный ответ.

К слову, возможно бывший грузинский лидер не всегда искренен в своих заявлениях. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Саакашвили имитирует припадки и недуги.