«Я сама была такой»: Марина Федункив назвала главную особенность русских женщин

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По мнению актрисы, от этой черты слабому полу нужно избавляться. Ей в этом помог муж-итальянец.

Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив в интервью порталу Газета.ру назвала отличительную черту всех русских женщин. По мнению актрисы, землячки слишком самостоятельны, и эта черта иногда не дает довериться своему мужчине.

«Наш девиз — „коня на скаку остановит, в горящую избу войдет“. Русские женщины привыкли сами решать все проблемы. Я и сама была такой до знакомства со своим нынешним мужем», — рассказала Федункив.

Она также подчеркнула, что «мужчины у нас избалованы», а женщины привыкли делать все сами, и такая схватка мешает посвятить время самому главному — собственной жизни. Поначалу Федункив было тяжело довериться новому мужу и отдать ему всю ответственность, но сейчас ей это даже нравится.

Марина Федункив и Стефано Маджи поженились в августе 2021 года. Многие раскритиковали такой союз, так как итальянец младше артистки на 12 лет. Однако брак оказался счастливым.

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