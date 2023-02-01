Стала известна вероятная причина расставания Иды Галич и Стаса Круглицкого

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Если бы пара изначально пошла на пути духовных желаний, то все могло бы сложиться по-другому.

Отношения блогеров Иды Галич и Стаса Круглицкого с крахом развалились, хотя многие поклонники желали им счастья. Целых три года пара была вместе, у них даже родился сын Леон, но его появление не скрепило союз родителей.

Что именно произошло между знаменитостями — неизвестно. Брюнетка до сих пор не раскрыла истинную причину расставания. Фанаты гадают, могло бы все сложиться иначе? На этот вопрос ответила специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман. В интервью Passion.ru она рассказала, что произошло между экс-избранниками и как можно было бы спасти эти отношения.

Известно, что Ида появилась на свет 3 мая 1990 года. Соответственно, земной паспорт имеет число три, а космический — девять. Длинный код составляет 3051990279213. Ее бывший мужчина Стас родился 18 марта 1987 года, его земной паспорт девять, а космический — один. Длинный код вышел 180319873710358.

Эксперт отметила, что по диагонали у Галич четыре цифры сексуальности, это говорит о неукротимом темпераменте, брюнетке необходимо заниматься любовью на постоянной основе. При этом у Круглицкого похожая ситуация — целых шесть цифр. Это значит, что у мужчины богатая фантазия, но ему периодически приходится обновляться от повседневности. Обе звезды «обладают сильным духом» и сокрушить их почти нереально.

В том числе эксперт рассказала про амбиции обоих знаменитостей. В соответствующей числовой строке у бывшей пары по шесть цифр. Это говорит о необходимости постоянно расти и изучать новое. А вот денежные отношения у блогеров были сильно напряжены. Каждому из них тяжело их зарабатывать и больший ориентир идет на второго партнера, как добытчика. Звезды могли бы создать семью, но только при определенных обстоятельствах, в этом вопросе оба творческих деятеля доверяются судьбе.

Помимо всего Ирина Лидерман использует таро-нумерологию, чтобы увидеть неизведанные подсказки вселенной. Этот метод тоже показал много информации о любимых кумирах российской публики.

Карта Галич в таро — тройка, аркан Императрица. Если такой человек будет недобросовестно распоряжаться денежными средствами или идти на гнусные сделки ради финансовой выгоды, то такая карта проявляется в негативном ключе. По словам нумеролога, телеведущей «обязательно нужно исцелить кармические долги перед братьями и сестрами» и стараться вести только положительную деятельность.

У Круглицкого — карта таро Луна. У нее тоже есть свои сложности — замкнутость, надуманные страхи, проблемы с выражением эмоций. Это могло вызвать напряжение в союзе блогеров. Бывшему избраннику Иды Галич следует провести работу над своим подсознанием, уверена Лидерман.

«В отношениях Иде и Стасу нужно было идти через духовное развитие, работу с наставником и самосовершенствование — об этом нам сказали цифры, зашифрованные в датах рождения пары. Все могло сложиться иначе, если бы они вовремя обратили внимание на свои сильные стороны и быстро бы нашли точки, над которыми необходимо поработать», — отметила специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сын избавил Иду Галич от зависимости.