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На фоне скандалов и судебной тяжбы между руководителями компания объявила об уходе из Незалежной.

В американской частной военной компании «Моцарт», известной участием в преступлениях киевского режима на Украине, разразился громкий скандал. На основателя организации, экс-офицера морской пехоты США Энди Милберна, подал иск в суд его подельник — бывший финансовый директор «Моцарта» Энди Бэйн.

Воровство, шантаж, сексуальные домогательства

Опубликованный список претензий к Милберну насчитывает 26 пунктов на 12 страницах. В частности, Бэйн обвиняет бывшего соратника в краже пожертвований в адрес организации и мошенничествах.

В иске утверждается, что глава ЧВК перенаправлял в специально созданную им подставную фирму деньги, предназначенные для компании. При этом Милберн якобы настаивал на личных ежемесячных компенсациях в размере более 35 000 долларов со счета компании.

Также, согласно исковому заявлению, основатель «Моцарта» нанял личным помощником свою любовницу, с которой ранее познакомился в соцсети, и назначил ей годовой оклад в размере 90 000 долларов, что «как минимум в четыре раза больше» действующей ставки.

Вместе с тем, по утверждению Бэйна, Милберн делал «нежелательные сексуальные домогательства и предложения женщине-офис-менеджеру». Кроме того, глава «Моцарта» якобы неоднократно в состоянии алкогольного опьянения нарушал комендантский час в Киеве и задерживался местными правоохранителями.

Довершает моральный облик отставного американского морпеха пункт о том, что он устраивал пьянки и оргии, а также держал бродячую собаку, «которая испражнялась и мочилась свободно» в квартире, предоставленной частным бизнесменом. Когда владелец жилплощади прогнал Милберна, тот начал угрожать ему, в том числе и физической расправой.

Как утверждает Бэйн, в среде высокопоставленных украинских военных Милберна называли не иначе как «сумасшедший американец» и желали, чтобы он отправился домой и «перестал спасать» жизни украинцев.

Сам Милберн в комментарии американскому изданию The Intercept заявил, что все обвинения, выдвинутые против него Бэйном, «совершенно нелепы».

Миссия «чисто гуманитарная»

С момента создания в марте 2022 года ЧВК «Моцарт» позиционировала себя как команда ветеранов, которые не участвуют в боевых действиях, а обеспечивают военную подготовку украинской армии и эвакуируют мирных жителей с передовой. Для этого в составе «Моцарта» были сформированы три команды бывших солдат — две для военного инструктажа и одна для эвакуации.

Однако на днях в интервью британскому телеведущему Афшану Раттанси Милберн признал, что главная задача его инструкторов — научить украинцев «убивать русских». При этом он подчеркнул, что миссия его группы — «чисто гуманитарная».

Ранее также стало известно, наемники «Моцарта» причастны к нелегальной торговле донорскими органами, которая в последние годы разрослась до огромных масштабов на Украине. По некоторым данным, члены «Моцарта» разработали схема торговли, по которой орган доходит не до нуждающегося в нем пациента, а до другого человека.

Попрощались, но не ушли

На фоне скандала, разразившегося в руководстве ЧВК «Моцарт», ее основатель объявил об уходе организации из Украины. По словам Милберна, 31 января — последний день работы «Моцарт» в Незалежной.

«Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекает от нашей основной миссии — обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности», — заявил глава «Моцарта» на своей странице в соцсети.

При этом он добавил, что ЧВК продолжит работу на Украине, но под другим названием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с катастрофическим снижением числа боеспособных мужчин на Украине, киевский режим начнет усиленно зазывать новых наемников со всего мира.