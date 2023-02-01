У экс-главы МВД Украины Авакова прошли обыски по делу о ЧП в Броварах

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Недавно потерпел крушение вертолет, в котором должен был находиться Зеленский. Трагедия унесла жизнь главы МВД Украины.

Бывший глава МВД Незалежной Арсен Аваков, рассказал, что у него провели обыски по делу об авиакатастрофе в Броварах. Результатами работы следователей он поделился с украинским изданием «Страна.ua».

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо», — прокомментировал он и назвал досмотр формальным.

Вертолет с действующим главой МВД Украины Денисом Монастырским упал рядом с жилым домом 18 января. В результате крушения воздушного судна погибли 14 человек, в том числе ребенок, Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Арсен Аваков занимал пост главы МДВ Украины с февраля 2014 года. В июле 2021 он принял решение подать в отставку. Свое решение политик мотивировал тем, что не желает участвовать в вещах, с которыми не согласен.

Ранее 5-tv.ru называл причину крушения вертолета в Броварах.