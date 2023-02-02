В лесной яме под Херсоном найден схрон диверсантов

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Контролируемым взрывом арсенал уничтожили.

Целый арсенал боеприпасов обнаружили оперативники в лесу в Херсонской области. Схрон находился неподалеку от поселка Новая Маячка. В обложенной ветвями яме хранились сотни минометных и крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели.

По предварительным данным, все это предназначалось для совершения диверсий. Контролируемым взрывом арсенал уничтожили.