СБУ обыскивает дом олигарха Коломойского

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Это уже не первый раз, когда силовики приходят в гости к бизнесмену, подозреваемому в афере на 40 миллиардов гривен.

Предприниматель-олигарх Игорь Коломойский вновь привлек внимание Службы безопасности Украины. Сотрудники явились к нему в дом с обыском по делу о махинациях. Об этом сообщает издание Страна.ua.

О проведении обыска стало известно 1 февраля. По данным источников издания, работа проводится в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с деятельностью «Укртатнафт» и «Укрнафт». Предположительно, Коломойский причастен к растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

При этом в сентябре 2022 года у Игоря Коломойского уже проходили обыски по делу о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта». До этого украинского олигарха заочно арестовал суд Казани по обвинению в хищении более 800 000 тонн нефти у компании «Татнефть».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Коломойский мог поспособствовать тому, чтобы Владимир Зеленский получил власть на Украине, и за что в итоге был лишен гражданства.