В ходе СВО погиб Генсекретарь Федерации киокушин РФ Сергей Увицкий

Фото: kyokushin-rus.ru

Каратист защищал родину в составе добровольческого отряда.

На 42-м году жизни скончался генеральный секретарь Федерации Киокушин России Сергей Увицкий. Он погиб во время участия в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Подробности не раскрываются. Об этом сообщили в Федерации Киокушин РФ.

Каратист отправился на фронт в составе добровольческого отряда. Организация подчеркнула, что Увицкий после начала СВО одним из первых принял решение встать на защиту родины.

«Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями», — говорится в сообщении.

Каратист был мастером спорта международного класса по карате кекусинкай. В 2010 году он стал чемпионом Европы, а также получил серебро на чемпионате в Японии.

После завершения спортивной карьеры Увицкий занял должность одного из руководителей Федерации Киокушин России.

Киокушин (Кекусинкай) — стиль карате, который отличается трудностью и жесткостью элементов. Был основан в 1950-х годах Масутацу Оямой. В Киокушине используются правила «нокдаунов» и «нокаутов», которые боец получает за успешное проведение различной техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что писатель Захар Прилепин отправился в зону СВО в составе Росгвардии