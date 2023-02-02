«Это генетика»: 39-летняя Бородина сделала смелые признания о своей внешности

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В борьбе за красоту кожи телеведущая бросила курить, но от одного изъяна отказываться не собирается.

С возрастными изменениями во внешности столкнулась популярная телеведущая Ксения Бородина. Знаменитость призналась, что в свои 39 лет начала седеть. Однако, по ее словам, менять образ она не собирается.

«Какой цвет на волосах? Свой цвет. Для начала это генетика, и у всех она разная. И у меня есть седина, но не криминально, пока можно и не красить», — написала телеведущая в своем Instagram*.

Кроме того, Бородина рассказала о небольшом личном достижении — она бросила курить, потому что от вредной привычки страдало не только ее здоровье, но и внешний вид.

«Я просто решила, что мне это больше не нужно. Ничего в этом полезного для меня нет и для кожи, в том числе», — отметила Ксения.

Сейчас Бородина, по слухам, встречается с бизнесменом Трофимом Семищенко, а также самостоятельно воспитывает двух дочерей от бывших мужей Юрия Будагова и Курбана Омарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина наняла личного тренера, потому что ей сложно худеть самостоятельно.

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