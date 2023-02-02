Стала круче мамки: повзрослевшая дочь Седоковой показала фигуру в бикини

Фото: Instagram* / alinabelkevia

Два месяца назад звездной наследнице исполнилось 18 лет.

Старшая дочь певицы Анны Седоковой Алина Белькевич периодически публикует в своих социальных сетях фотографии в роскошных нарядах или купальниках, чем вызывает восторг публики. В свои 18 лет Алина стала очень похожа на звездную мать.

Teleprogramma.pro поделились видеозаписью, на которой девушка предстает в нескольких образах — в длинном красном платье, обтягивающих джинсах и черном бикини.

«Какая красотка выросла!»;

«Стала круче мамки»;

«Потрясающе хороша»;

«Фигура просто выше всех похвал. Стройняшка»;

«Очаровашка! Ноги от ушей», — написали комментаторы.

Особенно восхитила публику стройная фигура Алины, по которой сразу понятно, что девушка посвящает много времени спорту.

Алина живет и учится в США, воспитывает ее отец — футболист Валентин Белькевич, с которым Седокова два года прожила в браке. У певицы есть еще два ребенка — дочь Моника и сын Гектор от бизнесменов Максима Чернявского и Артема Комарова соответственно. Сейчас Седокова в браке с баскетболистом Янисом Тиммой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова воссоединилась со средней дочкой Моникой. Долгие годы она по решению суда не могла принимать участие в воспитании наследницы.

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