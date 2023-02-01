Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение

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Город является важным транспортным узлом для украинских военных.

Артемовск находится в оперативном окружении российских войск. Об этом в эфире федерального канала доложил врио главы ДНР Ян Гагин.

«Наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск», — сообщил помощник Дениса Пушилина.

Гагин добавил, что ВС РФ нанесли удар по украинской стороне, которая передвигалась по указанной дороге. По его словам, трасса остается последним путем для снабжения ВСУ вооружением и продовольствием.

Артемовск находится на подконтрольных киевскому режиму территориях. Город является важным транспортным узлом для украинских военных.

Именно освобождение Соледара позволило открыть ВС РФ путь к Артемовску. Благодаря этому стратегически важный город получилось взять в оперативное окружение.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский командир назвал ожесточенные бои под Артемовском «сущим адом».