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Выпускница «Фабрики звезд» указала старшей коллеге на непростительные ошибки прошлого.

Украинская певица Анастасия Приходько, осуждающая спецоперацию, снова обрушилась с гневом на российских коллег. На этот раз досталось артистке Маше Распутиной, которую она обвинила в отсутствии морали. И все после того, как исполнительница хита «Я родилась в Сибири» высказалась о единстве России и Украины в интервью Борису Корчевникову.

«Мне очень нравится, когда рассуждают о морали люди, которые напрочь не понимают в ней ничего. <…> Один народ? Учи историю! А вот то, что ты вспомнила начало своей карьеры и проституцию — это факт!» — цитирует певицу StarHit.ru.

Также она припомнила Распутиной ее прошлое, осудив за то, что та отправила на лечение в психиатрическую больницу свою старшую дочь Лиду, а сама при этом строила личную жизнь.

«Сдали ее после того, как она мешала тебе выйти замуж и жить новой семьей с олигархом? Про мораль не стоит рассказывать. Увы, не твой конек!» — отметила бывшая подопечная Константина Меладзе.

Между тем, у самой Распутиной на этот счет своя правда. По ее признанию, дочь в учреждение для душевнобольных определила не она, а ее первый муж. Девочка полностью попала под его влияние, и она уже ничего не могла сделать. Потому поступок бывшего не достоин прощения, даже после его смерти, считает знаменитость.

Анастасия Приходько — украинская певица, прославившаяся в России благодаря участию в проекте «Фабрика звезд 7», где она стала победительницей. Через два года, в 2009-м, знаменитость представляла РФ на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», там подопечная Константина Меладзе выступала с песней на украинском языке «Мамо» и завоевала 11 место. После знаменитость продолжила петь на российской эстраде, а также участвовать в других музыкальных проектах страны, параллельно совмещала это с работой в шоу-бизнесе Украины.

В 2014 году, после начала вооруженного конфликта в Донбассе и с присоединением Крыма к РФ, поддержала Киевский режим и стала выступать с публичными заявлениями против РФ. С началом спецоперации агрессия в адрес страны, которой она обязана славой, только усилилась. Оскорбления сыпятся не только в адрес властей и обычных людей из России, но и коллег, с которыми она когда-то стояла на одной сцене. К примеру, недавно она потребовала признать творческий дуэт Потапа и Каменских угрозой нацбезопасности Украины. А еще предложила внести в «черный список» страны Светлану Лободу, Ани Лорак, Веру Брежневу и даже продюсера Константина Меладзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маша Распутина запретила 22-летней дочке заводить отношения.