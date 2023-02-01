«Хорошо, что уехали»: Шахназаров высмеял парижскую премьеру беглой Литвиновой

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Музыку к постановке написала Земфира. Знаменитости дружат с давних лет и продолжают держаться вместе на чужбине.

Публицист Михаил Шахназаров раскритиковал премьеру покинувшей Россию актрисы Ренаты Литвиновой. На днях она представила Парижу постановку «Кактус». Артистка выступила режиссером, сценаристом и главной героиней моноспектакля.

Музыку к спектаклю написала Земфира, которая также покинула РФ после начала спецоперации. Зрителям представилась возможность увидеть работу звездного дуэта за 600 евро.

Литвинова через новую постановку рассказала историю о волшебнице, которая долго ждет своего возлюбленного, потягивая шампанское и поддерживая безумные беседы с голубем. Стоит заметить, что премьеру оценили далеко не все. Шахназаров и вовсе заявил, что отъезд Литвиновой и Земфиры из РФ — радостное событие.

«В это нет никакого искусства, не чувствуется актерской школы. Пытаются преподнести выход певицы Земфиры на сцену как шедевр. Нужно радоваться, что они уехали», — высказался публицист Михаил Шахназаров.

Во Франции Литвинова живет вместе с Земфирой. За границей актриса не только ставит спектакли и пишет сценарии, но и снимается для модных брендов и ходит по подиуму. В социальной сети она охотно делится деталями своей жизни: днем — работа, вечером — прогулки. Вот только недавно уехавшая актриса заговорила о тоске по Родине. Неужели одумалась? Или за сомнительные театральные постановки за рубежом не платят так, как в России?

Ранее 5-tv.ru писал, какой дефект Литвинова скрывала от поклонников всю свою творческую карьеру.