Путин освободил Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза
Денис Птицын 277
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Аверьянов проработал на этой должности десять лет.
Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Аверьянов занимал эту должность с 2013 года.
Юрий Аверьянов родился в 1950 году в Молдавской ССР. Он успешно окончил Ульяновское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Дальневосточную академию государственной службы и Хабаровскую государственную академию экономики и права.
Трудовую деятельность начал в 1967 году токарем.