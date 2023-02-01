Альфонса из Москвы объявили в международный розыск

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Мужчина был в деле вместе со своей дочерью, оба отработали схему обмана, которая тянет на сценарий для детектива.

Альфонса, разводившего немолодых женщин на огромные деньги, объявили в международный розыск. За последнее время 52-летний мужчина обвел вокруг пальца минимум 11 представительниц прекрасного пола, все они обратились с соответствующими заявлениями в полицию. Но сам дамский угодник разгуливает где-то на свободе, возможно в поисках новых потенциальных жертв обмана.

Как рассказывает издание KP.RU, свой «бизнес» мужчина вел в течение нескольких лет. Схема обмана тянет на сценарий для детектива — немолодых дам мошенник находил по интернету и подкупал их завидным статусом, представляясь сотрудником ФСБ или успешным бизнесменом. После этого оставался последний фирменный прием, чтобы окончательно втереться в доверие избранниц — познакомить их со своими взрослыми детьми, безусловно, подставными.

Потом уже все шло как по маслу: любовник потихоньку переходил к финансовым просьбам. «Возлюбленных» он уверял, что, конечно же, скоро все вернет — просто небольшая инвестиция в бизнес. Чего не сделаешь ради любимого, оказавшегося в трудной ситуации? Не было сбережений — значит, шли в банк за кредитами, и не в один. После этого бурный роман постепенно заканчивался, и герой-любовник сворачивал удочки.

Проворачивать все эти планы ему помогала родная дочь. Ей в этом деле была отведена роль подруги новой пассии мужчины. За то время, что он строил отношения с немолодой избранницей, девушка должна была стать ей чуть ли не лучшей подругой и быть в курсе ее личной жизни до мелочей. Особенно, когда до женщины доходило, что ее развели, как девочку и пора бы идти в полицию. На этом этапе «добрая» подруга делала все возможное, чтобы оттянуть момент, а потом так же бесследно исчезала, как и ее отец.

Обманутые женщины одна за другой стали обращаться в полицию — пока только 11 заявлений, но дело обрастает новыми эпизодами. В настоящий момент суд заочно избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в международный розыск.

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