Старейший участник Олимпийских игр Феликс Сьенра умер в возрасте 107 лет

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Старейшие спортивные легенды сменяют друг друга. Кто теперь носит почетное звание?

В возрасте 107 лет скончался старейший участник летних Олимпийских игр Феликс Сьенра. Об этом сообщил телеканал Die Welt. Мужчина выступал за Уругвай в 1948 году в Лондоне, заняв шестое место в классе Firefly в парусном спорте.

Отмечается, что теперь самым старейшим участником Олимпийских игр из живущих ныне является немецкий наездник Вилли Бюзинг, которому сейчас 101 год.

К сожалению, это не первая звезда спорта, ушедшая из жизни, пусть и в весьма почтенном возрасте. Борясь с онкологией на протяжении нескольких лет, умер легендарный бразильский футболист Пеле. Знаменитости было 82 года. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

По словам заслуженного тренера РФ Валерия Газзаева, Пеле оставил ярчайший след в истории мирового футбола.

«У него была высочайшая скорость и техническое оснащение. С Пеле пытались сравнивать Месси и Марадону. Есть Пеле, и есть все остальные. Он стоит особняком», — говорил Газзаев в декабре.

Он также добавил, что Пеле, по версии Международного олимпийского комитета, был лучшим спортсменом XX века. Ранее 5-tv.ru писал о том, кому не стали сообщать о смерти Пеле.