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За океаном предпринимают попытки найти изъян у российской стороны изнутри. Почему не получается?

Блицкриг ментальной войны в РФ в начале прошлого года пытались провести западные страны, однако их попытки были безуспешными. Такое мнение выразил советник главы Минобороны Андрей Ильницкий в своем материале для издания «Арсенал Отечества».

По словам колумниста, ментальный блицкриг направлен на то, чтобы сломить волю противника, действуя на его СМИ и политические элиты, а потом с их помощью уничтожить силовиков и государственные институты.

Автор статьи считает, что классический военный блицкриг проходит от 40 до 100 дней, в то время, как ментальному необходимо от одного года до двух лет, чтобы добиться предательства внутри страны со стороны ряда элит. Обозреватель добавил, что в перспективе до 15 лет у граждан России можно было бы сформировать новую идентичность.

«Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны», — сказано в статье.

В 2024 году, как видит автор, у российского населения и элит сформируется понимание невозможности договориться с западными странами. Именно тогда, уверен Ильницкий, наступит «полная неудача» «коллективного Запада».

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