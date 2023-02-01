«Просто любовь»: Бузова рассекретила свое местоположение после отъезда из РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Buzova; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

Певица работает буквально круглосуточно. Даже новогоднюю ночь она провела на сцене, каникулы — также трудясь. Поэтому в конце января сделала себе послабление и улетела на другой континент.

Певица Ольга Бузова перестала хранить интригу и, наконец, рассказала, куда она сбежала из России. Оказалось, знаменитость, которая работает и день, и ночь, уехала на другой континент — в Южную Африку. Из солнечного Кейптауна она довольная и счастливая записала видео.

«Я приехала с самого утра на пляж. Тут уже музыка, все загорают. Жара невероятная. Просто стоять и смотреть на океан, мечтать, планировать, готовиться, заряжаться, Кейптаун — любовь», — заявила Бузова.

На отдых Бузова отправилась вместе с подругой. Там она купается в океане, но загорать пока не спешит, так как из-за палящего солнца боится быстро и сильно обгореть. На днях посетила винодельню, останавливается поесть в местных кафе. Надолго ли певица покинула Россию, она не раскрывает. Сейчас для нее важнее получить заряд положительных эмоций, отдохнуть и набраться сил.

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