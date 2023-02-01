Макарьев день: что можно и что нельзя делать 1 февраля

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В этот день не стоит наряжаться в одежды черного цвета, чтобы не привлечь в свою жизнь горести и печали.

Православные верующие 1 февраля вспоминают преподобного Макария Великого, Египетского.

Макарий Великий Египетский

Святой Макарий жил в IV веке в Нижнем Египте в местечке Птинапор. По настоянию родителей Макарий рано женился, но, к сожалению, очень скоро овдовел. После смерти супруги он обратился к Священному писанию и много времени проводил за его изучением.

Когда умерли его родители и ничто больше не держало его в мирской жизни, Макария принял решение уйти в пустыню. Там он стал послушником у него старца-отшельника. Когда через Птинапор проезжал здешний епископ, он рукоположил Макария, сделав его одним из младших клириков местной церкви. Но сан тяготил святого, и потому он удалился в Фаранскую пустыню уже в полном одиночестве.

Проведя какое-то время в отшельничестве, Макарий отправился к Антонию Великому. Преподобный принял его в ученики, и Макарий много лет провел в основанном Антонием монастыре в Фиваидской пустыне, а после по совету преподобного ушел в Скитскую пустыню. Макарий был его совсем молод, но многие знавшие его монахи называли его «юношей-старцем», потому что несмотря на возраст он вел столь аскетичную и высокодуховную жизнь и так преуспел в духовных подвигах, как удается только старцам.

Когда Макарию исполнилось 40 лет, он был рукоположен в священника и стал настоятелем иноков, обитавших в Скитской пустыне. Тогда же Господь удостоил его дара чудотворения. Однажды Макарий воскресил мертвого, чтобы переубедить еретика, который не верил в воскрещение. Согласно преданию, Макарий мог заставить мертвых говорить. Например, однажды благодаря ему мертвый выступил свидетелем, чтобы оправдать невиновного.

Приблизительно в 360 года Макарий основал в Нитрийской пустыне обитель, названную позже монастырем Макария Великого.

Во время правления императора Валента, который благоволил арианской ереси, Макарий был сослан на некий остров, где жили только язычники. Однако когда Макарий исцелил дочь жреца, все жители острова уверовали во Христа, и Макарию было разрешено вернуться в свою пустынь. Здесь Макарий и умер в 391 году. Его мощи находятся в монастыре Макария Великого и в храме в городе Амальфи (Италия).

Сохранилось около 50 духовных бесед, несколько наставлений и посланий, автором которых считается Макарий. Главная их тема — духовная жизнь истинного христианина и аскетическое уединение. Также там присутствуют толкования Библии и размышления о свободе воле.

Макарий Весноуказчик

На Руси 1 февраля старались не работать, а ходить друг к другу в гости и пить чай из самовара. Говорили: «Макар валенком раздувает самовар». Считалось, что валенки — особые, защищали не только от холода, но и от болезней, что было особенно важно в конце зимы. А еще верили, что чаепитие на Макария позволяло вылечиться от всяких желудочных хворей. Кроме того, Макарьев день считался самым удачным для лечения зубных болезней.

На Макария нельзя одеваться в черный цвет — он привлечет горести и печали. Нельзя и стричься — вместе с волосами можно отрезать удачу.

Также наши предки верили, что на Макария снятся вещие сны, которые исполнятся очень скоро.

Согласно еще одной примете, если сегодня при растопке печи все дрова вспыхнут дружно и сразу, то весь год семья проживет в достатке.

По погоде пытались предсказать, какой будет весна. Считалось, что солнечный день с капелью сулит раннюю весну. А вот если сегодня метель, значит, и на Масляной неделе будет мести. Звездное небо на Макария обещает затянувшуюся зиму.

Что можно делать 1 февраля

По традиции этот день хорош для того, чтобы отправиться в гости. Лучше всего встретиться с друзьями и близкими, и весело провести время. Стоит также обратить внимание на сон, который снился до пробуждения, так как считается, что он будет вещим. Обычно сновидения, увиденные на Макария предвещают благополучие. В этот день удачей обернутся все начатые новые дела, особенно направленные на благо других людей.

Что нельзя делать 1 февраля

Не рекомендуется открывать дверь и впускать в дом незнакомцев. Считается также, что лучше не работать в этот день — отложите дела до выходных. Есть поговорка: «Как пахал на Макара, так и весь год придется». Кроме того, лучше окружить себя светлыми цветами в этот день, так как темные (траурные) цвета не принесут удачу в Макарьев день. Не рекомендуется стричь волосы и использовать в речи бранные слова, пишет utro.ru.

Народные приметы

По тому, какая погода была в день на Макара, в старину предсказывали грядущую весну.