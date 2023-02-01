Не менее 14 человек погибли при мощном пожаре в жилом доме на востоке Индии

Фото: FAROOQ KHAN / ТАСС; 5-tv.ru

Детали трагедии уточняются. Предварительно, очаг возгорания мог располагаться в квартире, где отмечали свадьбу.

Пожар в жилом доме на востоке Индии унес жизни 14 человек, среди погибших — трое детей. Еще 11 жителей в больницах с серьезными ожогами.

Многоэтажное здание в густонаселенном районе загорелось поздно вечером, когда большинство жильцов уже были дома. Точная причина ЧП пока не установлена, по данным индийских СМИ, эпицентр возгорания мог находиться на четвертом этаже, — в квартире, где отмечали свадьбу.