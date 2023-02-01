В Волгограде стартовал слет «Внуки Победы» к 80-летию Сталинградской битвы

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Забыть ужасы Великой Отечественной войны невозможно. О героях, боровшихся за мирное небо, будут помнить вечно.

ФСБ опубликовала архивные материалы к 80-летию окончания Сталинградской битвы. Часть документов рассказывает о том, что творили немцы с мирным населением — о грабежах, о массовых расстрелах. Другая часть архива — о деятельности сотрудников НКВД, которые боролись с диверсантами и помогали разминировать город после освобождения. В частности, благодаря допросам военнопленных, удалось выявить около 300 минных полей, которые после себя оставили фашисты.

80-летие освобождения Сталинграда будут отмечать 2 февраля. Запланирована масса мероприятий, в том числе международный слет «Внуки победы». Его участники — прямые потомки тех, кто сражался за город. Они возлагают цветы к памятникам и встречаются с ветеранами.