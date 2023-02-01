В Петербурге придумали способ борьбы с закрытыми номерами на авто

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

Сэкономить на парковках больше не получится: все нарушения будут фиксироваться.

В Петербурге теми, кто не платит за парковку и скрывает номера, теперь займется особый отдел пеших инспекторов. С этого дня они будут патрулировать улицы и снимать с госзнаков посторонние предметы — визитки, наклейки, листья и все прочее, что мешает камерам зафиксировать нарушение.

После этого инспекторы уже смогут беспрепятственно снять неоплаченную парковку на фото и видео. А нарушитель получит штраф — три тысячи рублей.