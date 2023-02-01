Семилетняя девочка погибла в Подмосковье, решив сократить путь через ледяную реку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

По факту случившегося следователи проводят проверку.

Шокирующие кадры из Подмосковья — семилетняя девочка провалилась под лед на реке Клязьма. Последние секунды ее жизни попали на камеру видеонаблюдения. О пропаже ребенка стало известно на выходных.

Девочка гостила у подруги, но домой так и не вернулась. Как выяснили следователи, она шла одна и, видимо, решила срезать путь по льду — но он не выдержал. Все это время ребенка искали сотрудники МЧС и добровольцы. Водолазы с помощью эхолотов сканировали дно. Они и обнаружили тело девочки в 200 метрах от того места, где она провалилась.

Теперь следователи выясняют, почему ребенок возвращался домой один, никто его не провожал и не встречал.