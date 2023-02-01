ВС РФ уничтожили иностранную технику на Украине из РСЗО «Град» и «Ураган»
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Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Сколько бы «коллективный Запад» не поставлял вооружения на Украину, их все ждет одна судьба.
Российские артиллеристы в зоне спецоперации уничтожили район сосредоточения иностранной военной техники. Свою огневую мощь на противника обрушили системы залпового огня «Град» и «Ураган».
Благодаря слаженным действиям и точным координатам, которые добыла разведка, артиллеристам, чтобы навести орудия и поразить цели, потребовалось не больше минуты.