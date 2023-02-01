ВС РФ уничтожили иностранную технику на Украине из РСЗО «Град» и «Ураган» Сегодня, 20:38 49 49

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Сколько бы «коллективный Запад» не поставлял вооружения на Украину, их все ждет одна судьба.