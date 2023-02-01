Кейт Миддлтон попала в скандал из-за сексуального «волчьего свиста» в свой адрес

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Толпа поклонников долго ожидала принцессу Уэльскую, чтобы поприветствовать и, возможно, дотронуться до нее. Но попытки привлечь внимание оказались тщетны.

Принцесса Уэльская проявила истинную выдержку во время поездки на рынок Киркгейт, что находится в Йоркшире — 315 километров от Лондона. Кто-то пытался спровоцировать Кейт Миддлтон обратить свое внимание на него, но жена принца Уильяма даже и головы не повернула, пишет издание Daily Mail.

В город Лидс Миддлтон прибыла, чтобы принять участие в нескольких мероприятиях. Но основной целью был запуск новой детской кампании, которое было буквально делом всей жизни принцессы Уэльской. Но перед этим она заглянула на рынок. Он открылся в 1857 году и там есть место не только для торговых точек, но и для общественной библиотеки, кулинарной школы и волонтерского центра. Пока Миддлтон ходила по территории, кто-то из толпы ожидающих ее засвистел. Принцесса же не стала реагировала, а вежливо проигнорировала инцидент, будто ничего и не услышала.

«Королевская особа не выглядела обиженной, но инцидент произошел всего через несколько недель после того, как стало известно, что свист может быть признан незаконным в соответствии с новым преступлением, заключающимся в преследовании людей на улице», — говорится в материале.

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