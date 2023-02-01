Россияне обнаружили долги в личных кабинетах ФНС: что делать и куда бежать

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За что конкретно пришел налог, понять порой невозможно. Можно ли решить ситуацию без ущерба для себя?

В предынфарктном состоянии и на грани нервного срыва оказались многие россияне, получившие единый налоговый счет — его ввели с января. Примерные граждане, годами исправно платившие по счетам, вдруг обнаружили себя в числе злостных неплательщиков. Как водится, новая система дала сбой. В результате налоговики ввели мораторий на принудительное взыскание до марта. Так что же делать тем, кто заплатил, но все равно не может спать спокойно? — выяснял корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

Деньги где?

Альфия Киреева — бухгалтер, по работе ей приходится следить не только за собственными счетами, но и за бизнесом ее клиентов. До сих пор все цифры сходились, но с 1 января от налоговой стали приходить странные сообщения, которые противоречили собственным отчетам.

«У них минусы, причем минусы большие. У одного из клиентов 61 тысяча, хотя, по моим данным, 21 тысяча в плюсе должна быть. Они почему-то в этот налоговый счет включили задолженность со сроком давности более десять лет, хотя не должны были», — рассказала Альфия.

Все произошло из-за перехода на единый налоговый счет. Теперь все платежи, администрируемые налоговыми органами, отражаются на отдельном казначейском счете.

Раньше налоги приходили по каждому виду собственности отдельно — прибыль, земля, транспорт, пени, имущество организации. Теперь на единый налоговый счет раз в месяц приходит общая сумма. Гражданину остается следить, чтобы баланс не стал отрицательным.

Если на счету ноль, значит все обязательства исполнены. Так и выглядит единый счет. На него можно перечислить необходимое количество средств, их распределит сама налоговая. Авторы новой системы называют одним из главных плюсов — упрощенную отчетность. Если раньше по каждому платежу нужно было оформлять отдельный документ, то теперь все можно сделать один раз. Но в этом и минус — нет детализации. В единой сумме не разобрать, за что конкретно пришел налог. А сейчас, пока технические детали не успели отладить, все это вызывает еще больше путаницы.

«В новую систему сейчас вошло более 72 миллионов пользователей. По факту это огромный объем данных, которые в систему должны быть каким-то образом загружены. В большей степени это какие-то технические несостыковки, которые сейчас устраняются службой», — сообщил заместитель директора торгово-промышленной палаты РФ по законотворческой деятельности Александр Селиванов.

Еще деталь: если на счету по ошибке налоговой отрицательный баланс, невозможно получить справку об отсутствии задолженности. А без нее, например, банк не выдаст кредит. Чтобы наладить систему, в Федеральной налоговой службе сами себе дали еще месяц. Каждому, кто не согласен с тем, что насчитали при переходе на единый налоговый счет, нужно провести индивидуальную сверку — самостоятельно обратиться в инспекцию и предоставить документы в случае, если задолженность оказалась ошибкой.

«До марта месяца 2023 года все операции с плюсовыми либо с отрицательными балансами попадают под мораторий, то есть на сегодняшний день налоговая не взыскивает отрицательный баланс. Пишется заявление, получается акт сверки, в котором будут отражены те или иные платежи на налогооблагаемую базу», — объяснил адвокат Игорь Ким.

Если все-таки произошла переплата, деньги теперь можно будет вернуть. Они также будут отражаться на счету в личном кабинете, а пользоваться им можно будет так же, как и обычным банковским счетом.