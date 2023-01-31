Богомаз: украинские боевики обстреляли Брянскую область

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В результате ЧП было нарушено электроснабжение. Губернатор региона рассказал о текущей ситуации.

Украинские боевики в очередной раз обстреляли территории Брянской области, входящие в состав РФ. О ситуации доложил губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что основной удар пришелся на село Ломаковка.

«ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. На месте работают оперативные и аварийные службы», — написал Богомаз в личном Telegram-канале.

По факту случившегося Следственный комитет России организовал проверку.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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