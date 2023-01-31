Ей могло быть 42: дочь умершей Началовой показала уникальное архивное фото певицы
Дочь умершей Началовой показала уникальное архивное фото певицы
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
На момент кончины артистки ее наследнице было лишь 12 лет. За четыре года Вера Алдонина нашла в себе силы пережить потерю самого близкого человека, но рана все равно кровоточит.
Единственная наследница певицы Юлии Началовой Вера Алдонина опубликовала редкое фото с мамой. Снимок она приурочила к ее дню рождения, тем самым почтив память знаменитости. 31 января исполнительницы могло бы исполниться 42 года.
«31.01.81», — кратко подписала совместный снимок с мамой в социальной сети Алдонина, сопроводив в конце смайлом в виде сердца.
Наследница певицы помнит маму и очень скучает по ней.
Сложно представить, что испытывает Алдонина после потери самого родного человека. Она старается не показывать свою боль, но даже спустя четыре года на душе все равно скребут кошки, а рана продолжает кровоточить.
К слову, трагедия произошла в марте 2019 года. События тогда развивались стремительно. Певицу и телеведущую Началову привезли в московскую больницу прямо с репетиции. Звезда находилась в тяжелом состоянии из-за осложнившейся подагры и гангрены ноги. Болезнь знаменитости началась с незаживающей натертости на ноге. Врачи настаивали на ампутации конечности, но знаменитость категорически отказалась именно так решать вопрос здоровья. Несмотря на все старания врачей, певица скончалась из-за остановки сердца на фоне заражения крови. Ей было лишь 38 лет. похоронили артистку на Троекуровском кладбище.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто еще из звезд умер от заражения крови.
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