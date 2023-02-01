За мир, за свободу: лучшее видео из зоны СВО на Украине за день

«Пятый канал» показывает лучшее видео из зоны СВО на Украине за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Без отдыха и сна, без шансов на ошибки — герои нашего времени делают все возможное ради защиты Донбасса.

Российские военные, не щадя себя, продолжают бороться за мир в Донбассе. Работа в зоне проведения специальной военной операции по освобождению региона от националистов и их пособников-террористов не прекращается ни на минуту. 5-tv.ru публикует уникальные кадры с передовой.

Всегда наготове, всегда стремятся защитить нуждающихся и помочь раненым — российские военные являются настоящими героями современности. Артиллерия, пехота, экипажи воздушных судов: выбить врага с оккупированных территорий можно только благодаря сплоченности и настоящему профессионализму. Противостояние России и «коллективного Запада» продолжается.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Himan Rights Watch обвинила ВСУ в использовании запрещенных «мин-бабочек».