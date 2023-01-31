«Останавливаться не намерен»: Денис Пушилин рассказал о своих детях

Денис Пушилин о своей семье: дочки занимаются гимнастикой и тренируются каждый день

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Политик признался, что безумно гордится своей семьей.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин впервые публично рассказал про свою семью в интервью для KP.RU.

Он рассказал, что у него есть жена и трое дочек.

«Всегда хотел сына. Останавливаться не намерен», — заявил Пушилин.

Он признался, что восхищается своими детьми, младшие дочки, например, занимаются художественной гимнастикой и много времени проводят на тренировках — по семь часов в день.

«У меня средняя дочка сейчас кандидат в мастера спорта, а младшая за ней тоже тянется», — добавил он.

А вот жена Пушилина старается выстроить работу спортивной федерации художественной гимнастике ради участия спортсменов республики в соревнованиях и является почетным президентом федерации по гимнастике.

Он заключил, что супруга добивается участия спортсменок ДНР в разных соревнованиях.

«А для меня самое главное, что она не отвлекает меня от работы. Меня это устраивает», — добавил врио главы ДНР Пушилин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Иван Охлобыстин встретился всей семьей с главой ДНР Пушилиным.