«Останавливаться не намерен»: Денис Пушилин рассказал о своих детях
Денис Пушилин о своей семье: дочки занимаются гимнастикой и тренируются каждый день
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Политик признался, что безумно гордится своей семьей.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин впервые публично рассказал про свою семью в интервью для KP.RU.
Он рассказал, что у него есть жена и трое дочек.
«Всегда хотел сына. Останавливаться не намерен», — заявил Пушилин.
Он признался, что восхищается своими детьми, младшие дочки, например, занимаются художественной гимнастикой и много времени проводят на тренировках — по семь часов в день.
«У меня средняя дочка сейчас кандидат в мастера спорта, а младшая за ней тоже тянется», — добавил он.
А вот жена Пушилина старается выстроить работу спортивной федерации художественной гимнастике ради участия спортсменов республики в соревнованиях и является почетным президентом федерации по гимнастике.
Он заключил, что супруга добивается участия спортсменок ДНР в разных соревнованиях.
«А для меня самое главное, что она не отвлекает меня от работы. Меня это устраивает», — добавил врио главы ДНР Пушилин.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Иван Охлобыстин встретился всей семьей с главой ДНР Пушилиным.