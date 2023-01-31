Путин выслушал доклад генпрокурора Краснова

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Генпрокурор доложил о наиболее значимых направлениях работы ведомства в настоящее время.

Больше девяти тысяч россиян, которые были мобилизованы незаконно и по состоянию здоровья не могут проходить службу в зоне СВО, вернулись домой после вмешательства прокуратуры.

О том, как надзорное ведомство защищает права граждан, президенту сегодня доложил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«К сожалению, были проблемы, связанные и с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания. Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных „Алушта“, блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру. В настоящее время все денежные средства уже доведены и возникающие проблемы, — они, безусловно, возникают, — прокуроры в том числе разрешают как можно быстрее», — доложил Краснов.

«Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я Вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности. И конечно, в сфере нашего внимания, внимания государства под особым контролем должны находиться семьи с детьми», — отметил президент.

«По инициативе прокуроров было пересмотрено свыше 140 тысяч незаконных решений об отказе в выдаче пособий на детей», — сообщил Игорь Краснов, отметив, что сейчас родители уже получили все положенные выплаты.