Прятаться бесполезно: как российские «Тюльпаны» ликвидировали укрепрайон боевиков в Запорожье

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Корреспондент «Известий» показал уникальные кадры с передовой.

Российские артиллеристы уничтожили укрепрайон боевиков в Запорожье. Самоходные минометы «Тюльпан» оставили от бетонного здания одни руины — снаряд весом в четверть тонны попал точно в цель. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков работает на передовой, эксклюзивные кадры — в его репортаже.

Вперед, за победу!

Большому крупнокалиберному орудию укрытие под стать. В надежно спрятанном котловане грозный «Тюльпан». Единственный в мире 240-миллиметровый самоходный миномет можно разглядеть только на самом краю насыпи.

«Позиции „Тюльпана“ замаскированы. Он надежно охраняется в капонире, но готов в любой момент выехать на передовую», — показал журналист.

Только что пришла новая цель — вражеский укрепрайон в той части Запорожской области, которую пока еще удерживают националисты. Экипаж по команде выдвигается на огневую точку.

«Тюльпан» — сверхмощный миномет — готовится нанести удар. Реальная дальность его стрельбы — до 15 километров. Экипаж расчета отходит на безопасное расстояние. Выстрел, через несколько минут приходят данные разведки.

Столб дыма и пыли, очередной укрепрайон уничтожен. Крепкое бетонное здание складывается пополам, значит мина весом почти четверть тонны попала точно в цель.

«Примерно полтора метра армированного бетона проходит спокойно, беспрепятственно», — сказал командир миномета с позывным Новосиб.

Так артиллерийская бригада Восточного военного округа поддерживает наступление мотострелков на Запорожском направлении.

Пехота идет вперед, а крупнокалиберные минометы прокладывают войскам безопасный маршрут, уничтожая командные пункты и ракетные батареи противника, особо прочные сооружения, форпосты и крепости, в которых прячутся. Украинские националисты рассыпаются на части. Довершают начатое мотострелки.

Выжившие после минометного удара деморализованные националисты сдаются в плен. Военнослужащие Восточного округа занимают здание и запрашивают огневую поддержку. Орудие наготове. От выстрела до выстрела не больше минуты. Смена позиции для сверхманевренного расчета не проблема.

«Ездит везде. Все преодолевает. У меня не было, чтобы мы застряли», — рассказал механик-водитель с позывным Ангара.

«Тюльпан» сменил место дислокации. Он снова заряжен и готов поддержать наступление наземных войск на Запорожском направлении разрушительным и сверхточным огнем, устоять перед которым не под силу ни одному противнику, где бы он ни спрятался.