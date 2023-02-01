Без денег и в одних трусах: полуголая Агата Муцениеце станцевала на камеру

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

После развода с Павлом Прилучным актриса стала чаще радовать публику откровенными фотографиями и не менее откровенными заявлениями.

После громкого развода с актером Павлом Прилучным Агата Муцениеце решила изменить образ в социальных сетях — теперь подписчики видят ее не примерной и скромной девушкой, а настоящей роковой красоткой, которая не только не стесняется показывать себя и свое тело, но и делает это с большим удовольствием.

На кадрах, опубликованных порталом dni.ru, мама двоих детей Муцениеце хвастается стройным загорелым телом, одетым в одно нижнее белье.

«Это я решила, что на загорелое тело прекрасно идет белье! Но, знаете, утренние процедуры никто не отменял», — написала актриса.

Также Агата пожаловалась на небольшие финансовые трудности. Актриса не может заменить автомобильное зеркало, потому что все деньги сейчас уходят на детей — Агата самостоятельно оплачивает все их секции и кружки.

А в заключение Муцениеце рассказала подписчикам, что страдает от излишнего внимания со стороны мужчин. Недавно один из них даже преследовал ее до спортзала.

К слову, актриса пока не ищет отношений и все свободное время посвящает детям и самосовершенствованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Муцениеце унизила бывшего мужа.