Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинские боевики не оставляют надежд закрепиться на левом берегу реки.

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе Херсона. Об этом сообщил пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела», — цитирует Василенко РИА Новости.

В этот же день российские военные отразили атаку двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на краснолиманском направлении. Украинские боевики планировали вернуть под свой контроль освобожденные российской стороной территории, но были своевременно обнаружены. После того как по ним был открыт огонь, диверсанты понесли потери и отступили.

Российские военные отмечают, что украинские войска продолжают использовать малые штурмовые группы, несмотря на их неэффективность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что добровольцы российских штурмовых отрядов освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике.