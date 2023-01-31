Бывший муж Пугачевой рассказал о серии выкидышей певицы после аборта

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Ради карьеры Пугачевой пришлось пойти на серьезные жертвы, которые не лучшим образом повлияли на ее личную жизнь.

Народная артистка СССР Алла Пугачева на взлете своей карьеры в конце 80-х столкнулась с неожиданностью в виде беременности.

Как пишет портал dni.ru, певица почувствовала недомогание и обратилась в больницу, где ей и сообщили об интересном положении. Но оставить ребенка Пугачева не могла, потому что ребенок не вписывался в ее плотный график и мог разрушить карьеру.

По данным портала, после аборта артистка впала в депрессию на полгода. Выбраться из этого состояния ей помогла работа. Продюсер Евгений Болдин, в браке с которым забеременела артистка, спустя время назвал аборт чудовищной ошибкой.

Позже Пугачева столкнулась и с другими последствиями — в браке с Филиппом Киркоровым на тот момент 49-летняя певица не могла забеременеть.

«Лежала я четыре с половиной месяца, задрав ноги, не двигаясь, ну и что? Ребенок не удерживается. Три-четыре месяца — и выкидыш», — рассказывала Алла в одном из интервью.

У артистки есть трое детей — 51-летняя Кристина Орбакайте и 9-летние двойняшки Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алла Пугачева выбирала суррогатную мать.