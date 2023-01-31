Эмир Кустурица отверг идею существования европейской культуры без русской

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Режиссер — один из тех культурных деятелей Сербии, кто взял на себя смелость называть вещи своими именами в части событий на Украине.

Развитие европейской культуры невозможно представить без влияния русской — в этом уверен сербский режиссер с мировым именем Эмир Кустурица, своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для «Известий».

Как известно, культурный деятель — один из тех, кто не разделяет позицию Европы и Запада по спецоперации. Автор картины «Время цыган» уверен, что происходящее на Украине — заранее подготовленная США война, ее цель — стереть с лица Земли русских и сербов. У России в данном случае выбора не было, кроме как начать действовать в свою защиту. И сейчас, в сложившихся обстоятельствах как никогда важно держаться своих корней.

При этом собеседник не сомневается, что идея существования европейской культуры без русской, как бы ни старался над этим Запад, не имеет будущего.

«Идея о запрете русской культуры, русского народа, что еще хуже, должна быть развернута в обратную сторону, так как европейскую культуру и ее эволюцию невозможно представить без российского влияния», — поделился собеседник.

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер боснийского происхождения. За свои творческие достижения отмечен наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Также режиссер — кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской. Среди самых известных киноработ режиссера стали «Время цыган», «Помнишь ли ты Долли Белл?», «Папа в командировке», «Жизнь как чудо» и другие.

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