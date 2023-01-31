«Травма тяжелая»: жена Дроздова рассказала о его состоянии

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Мир не без добрых людей, ведь друзья артиста постоянно помогают ему.

Российский телеведущий, автор программы «В мире животных» Николай Дроздов уже вторую неделю проходит лечение после тяжелой травмы. Его жена Татьяна Дроздова рассказала KP.RU о том, как вообще он умудрился так покалечить себя и о его нынешнем состоянии.

По ее словам, у знаменитости сломано семь ребер, одно из которых повредило легкие. Из-за этого телеведущему сейчас необходимо делать много дыхательных упражнений, но ему уже гораздо лучше. Татьяна с дочкой Леной постоянно меняются и дежурят у него в палате, ведь теперь он уже может ходить.

«Он всегда у нас оптимист. Сейчас есть слабость — сами понимаете, что травма тяжелая. Но старается — он в хорошем настроении. Конечно, обидно, что так случилось…», — говорит жена Дроздова.

Она призналась, что все произошло в ее день рождения. Николай решил поехать на работу в МГУ, несмотря на праздник в семье. И упал на льду у машины.

«Я вам изливаю душу: я Николая Николаевичу много раз говорила, чтобы он увольнялся с работы из МГУ. Там такое отношение… К примеру, сейчас — даже никто оттуда не позвонил и не спросил: как он себя чувствует. Странно: он там работал, помогал — за кого-то лекции читал; завкафедрой его просила — чтобы он ходил к начальству что-то просил… Он уже писал заявления ни один раз — хотел уволиться, а ему не подписывали — завкафедрой уговаривает его остаться, потому что ей выгодно, чтобы он там работал», — говорит Татьяна Дроздова.

Она добавила, что ее муж очень добрый и работает там за мизерную зарплату.

Однако мир не без добрых людей, ведь друзья Дроздова постоянно помогают ему: всегда довезут лекарства, даже бульон носят.

«Спасибо всем. Нужно сейчас время на восстановление и забота родственников. Сколько продержат в больнице не известно пока — может еще неделю», — рассказала женщина.

Кстати, несмотря на почтенный возраст, Николай Дроздов сохраняет бодрость, работает и путешествует. При этом он практически никогда не обращается за помощью к врачам. Телеведущий считает, что множество путешествий закалили его.

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