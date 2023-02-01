Ксения Корнева из «Уральских пельменей» раскрыла причину своего одиночества

Рита Миронова 37

Звезда «Уральских пельменей» Корнева призналась, что не готова строить семью

Ксения Корнева из «Уральских пельменей» раскрыла причину своего одиночества

Фото: Instagram* / kseha_ha

Актриса впервые поделилась подробностями личной жизни и объяснила, что заставило ее по-другому смотреть на мужчин.

Актриса, звезда телешоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала, почему до сих пор не замужем в свои 34 года. Артистка призналась, что ее сердце сейчас свободно, но она не ищет возлюбленного.

В интервью для Youtube-канала Корнева впервые поделилась подробностями личной жизни. Оказалось, что в прошлом ее «поломали» неудачные отношения.

«Отношения — та штука, которая меня поломала. Поэтому мне слегка пофиг на все это… Было давно… Там такая история, которую не хочется вспоминать. Я когда-нибудь с этим разберусь до конца. Наверное, там лежит ответ, почему я до сих пор не замужем, без детей и так далее. Не хотелось бы говорить… Фу… Отвратительный человек», — поделилась актриса.

Всех мужчин сейчас Корнева воспринимает только как друзей. Она отметила, что не имеет проблем с самооценкой, однако держит всех потенциальных поклонников на расстоянии, а с мужчинами-друзьями чувствует себя комфортно.

«Я — свой пацан. Меня не стесняются парни. Мы можем обсуждать абсолютно любые темы. Я не засмущаюсь говорить, например, на грязные темы. Бывает, что мужики выпьют и могут спросить совет о том, что написать девочке», — рассказала звезда телешоу.

При этом Корнева уверена, что сможет в будущем найти родственную душу и разделить с ней свою жизнь. Но актрисе важно, чтобы это был человек, который «не будет ее раздражать».

Ранее 5-tv.ru писал, что коллеги сняли на камеру танцующую в купальнике Ксению Корневу у бассейна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Новости партнеров

Новости СМИ2