Фото: www.globallookpress.com / White House

Страна, которая оказывает помощь Украине, вполне может накликать на себя еще большую беду.

Огромная часть западного мира, в том числе и Румыния, войдет в сферу влияния русских. Об этом заявил румынский бизнесмен и бывший медиамагнат Сорин Овидиу Вынту. Его слова цитирует издание EADaily.

По его словам, Россия останется победителем в конфликте с Украиной без сомнений. А вот Вашингтон, который втянул своих западных партнеров в противостояние с РФ в надежде ее ослабить, подставил Европу. Более того, ради собственных интересов, Америка оставила на грани выживания тысячи европейцев.

«Посмотрите потом на всех проамериканских пропагандистов, которые сейчас восхваляют Америку, эту сраную страну, которая разрушила весь западный мир и, к сожалению, Европу», — заявил Вынту.

До этого в парламенте Румынии уже говорили о том, что страна, которая оказывает помощь Украине, вполне может накликать на себя еще большую беду. По словам депутата Анамарии Гаврилэ, Бухаресту необходимо держаться подальше от всего, что происходит на Украине, чтобы ни в коем случае не войти в противостояние с Россией, дабы не рисковать собственной безопасностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хорватский президент Зоран Миланович раскритиковал Европу за военную помощь Киеву.