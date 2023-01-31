«Маленький шакал Шерхана»: политолог о поведении Украины в отношении Ирана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ty O'Neil; Владимир Андреев / ТАСС; 5-tv.ru

Провоцируя Тегеран, киевский режим пытается поднять собственную значимость.

Провокационное заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о якобы причастности Киева к атаке на военный завод в иранском Исфахане похоже на поведение шакала Табаки из «Книги джунглей», который пресмыкался перед тигром Шерханом. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Марат Баширов.

«Знаете, это такая бравада со стороны представителей Киева, которые физически вряд ли могли что-то там организовать, но они, как тот маленький шакал у Шерхана, все время что-то такое произносят, пытаясь поднять свою значимость», — отметил эксперт.

Комментируя в Twitter нападение беспилотников на объект иранского Минобороны, Подоляк написал, что Украина «предупреждала» Иран. В Тегеране к словам высокопоставленного украинского чиновника отнеслись более чем серьезно: МИД страны вызывал украинского посла, чтобы выразить недоумение словами, которые прозвучали от советника главы офиса Владимира Зеленского.

«В дипломатии, особенно в традиционной, с большими странами, это не проходит. Поэтому отповедь со стороны Ирана была очень быстрой. Ну а если через какое-то время появятся новые слухи о том, что Иран каким-то образом помогает России в проведении спецоперации, то это будет лежать уже на совести Подоляка», — резюмировал Баширов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журналист Макс Блюменталь назвал реакцию украинских властей на удары по объектам Минобороны Ирана подтверждением к стремлению развязать третью мировую войну.