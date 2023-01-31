Лавров рассказал, какое послание получил от Блинкена

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Российский министр сообщил, что американский коллега утаил несколько важных деталей.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил получение послания от госсекретаря США Энтони Блинкена через министра иностранных дел Египта Самеха Шукри. По словам российского политика, «определенные послания» касались Украины. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой в Москве.

Министр объяснил, что глава египетского МИД недавно встречался с Блинкеным в Каире. Шукри передал Лаврову слова госсекретаря о том, что России следует остановить проведение спецоперации и уйти, тогда «все будет хорошо».

«Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте», — добавил министр иностранных дел России.

По словам Лаврова, Блинкен не передал вторую часть своего призыва, которая отражает истинный интерес США и Запада. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что его ранее озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Корею.

«Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир. То есть, он взял на себя смелость говорить не только от имени трех десятков членов Североатлантического альянса, но и всех остальных стран мира», — привел он слова Столтенберга.

Лавров заключил, что речь идет совершенно не об Украине. Он выразил мнение, что киевский режим, который не имеет никакой самостоятельности, выполняет волю «суверена» — Соединенных Штатов. Цель всего Запада, подмятого под Вашингтон, остается одна — не допустить событий на мировой арене, которые поставят под сомнение претензию Америки на гегемонию в современном мире, подчеркнул глава российского МИД.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал признанием заявление Нуланд о радости после взрывов на «Северных потоках».