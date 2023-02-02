Кардиолог предупредил, в каких случаях после инфаркта может случиться инсульт

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger; из личного архива Алексея Дорофеева; 5-tv.ru

Многие пациенты продолжают вести привычный образ жизни после тяжелого заболевания. Чем это грозит?

Если пациент, который перенес инфаркт миокарда или сердечный приступ, будет правильно питаться, бросит вредные привычки, начнет заниматься спортом и станет принимать назначенные врачом препараты — риск повторного приступа существенно понижается.

Об этом заявил врач-кардиолог Алексей Дорофеев в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru. Он отметил, что подобные люди могут спокойно прожить десять, а то и двадцать лет при правильном образе жизни.

По словам доктора, после инфаркта у пациентов значительно повышается риск развития второго приступа или инсульта, по сравнению со здоровыми сверстниками. Важно следить за своим здоровьем, чтобы жить в дальнейшем без осложнений.

«Если человек, перенесший инфаркт миокарда, продолжает курить, это снижает эффективность тех лекарств, которые назначают. <…> Все зависит от того, как человек будет относиться к своему здоровью. Если он сделал все выводы, то он может прожить десятилетия без повторного инфаркта или инсульта», — предупредил эксперт.

Дорофеев отметил, что после инфаркта важно соблюдать рекомендации специалиста, полностью отказаться от табачного дыма и никотина, тщательно следить за весом и не забывать про физические нагрузки. Если пренебрегать этими правилами, то из-за подобной халатности у пациентов возникают вторые приступы в течение следующего года или даже месяца.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Игорю Николаеву провели стентирование после перенесенного инфаркта. Сам певец эту информацию не подтверждает.